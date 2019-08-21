Afganistan'da 2 ABD askeri öldü

21.08.2019 21:20

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.



Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.

Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

Kaynak: AA