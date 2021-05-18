Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü
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Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Faryab vilayetinde düzenlenen operasyonda 19 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'ın Faryab vilayetinde düzenlenen operasyonda 19 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, güvenlik güçlerinin, Faryab'ın Peştun Kot ilçesinin Hoca Namusa köyünde Taliban'a karşı hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda 19 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 15 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, öldürülenlerin arasında Taliban'ın bölge sorumlularının da bulunduğu belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilişkin açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile hükümet güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yabancı güçlerin çekilmeye başladığı yaklaşık 2 haftalık süreçte ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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