Afganistan'da 18 Taliban üyesi etkisiz hale getirildi
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Afganistan'da 18 Taliban üyesi etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afganistan'da 18 Taliban üyesi etkisiz hale getirildi

Afganistan Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 18 Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afganistan Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 18 Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afganistan'da Taliban ve hükümet arasındaki çatışmalar devam ediyor. Afganistan Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 18 Taliban üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı, Kandahar'da 10 Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve bir bomba yüklü aracın imha edildiğini aktardı.

Bakanlık, Helmand'da ise 8 Taliban üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Eylül 2020'de Katar'da başlayan barış görüşmeleri devam ederken, Taliban, sık sık Afgan ordusuna, polisine, yetkililerine ve hükümet kurumlarına saldırı düzenliyor. Hükümet ise, Taliban'a yönelik operasyonlarına devam ediyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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