Afganistan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Afganistan'da 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü ile İstiklal Marşının Millet Meclisinde kabul edilmesinin 97. yıldönümü Kabil Üniversitesi'nde ve Afganistan Kabil Türk Görev Gücü Komutanlığı'nda yapılan anma törenleriyle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği'nin girişimleriyle, Kabil Yunus Emre Enstitüsünün ve Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nün katkılarıyla 18 Mart 2018 tarihinde ortaklaşa gerçekleştirilen anma etkinliğine, Kabil Üniversitesi öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, T.C. Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Büyükelçilik yetkilileri, TİKA Kabil Koordinatörlüğü ve Türkiye Maarif Vakfı mensuplarının yanı sıra üniversite yöneticileri ve öğrenciler hazır bulundu.

Anma etkinliği iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yeğin, programın içeriğine Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileri tarafından sağlanan katkılar için teşekkür etti. Afgan öğrencilerin heyecanının, Çanakkale ruhunun Afganistan'da uyandırdığı hissiyatı sergilemek açısından önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Yiğit Canay konuşmasında, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü, Türk milletinin büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğini; Türk halkının, Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunun saflarında savaşan ve şehit düşen Afgan gençlerini, kollarındaki ziynet eşyalarını satarak Türk kurtuluş savaşına destek veren Afgan kadınlarını unutmadığını belirtti.

Etkinlik programı, Kabil Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencilerinin seslendirdiği şiir, şarkı ve mektup dinletileri ve İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatına dair bir kısa belgesel gösterimi ile devam etti. Program, Kabil Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği resepsiyonla sona ermiştir.

Aynı gün, Hamid Karzai Uluslarası Havalimanı yerleşkesi bünyesindeki Afganistan Türk Görev Gücü Komutanlığı'nın evsahipliğinde gerçekleştirilen törende ise, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (ATGK) Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ve Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Orgeneral Murad Ali Murad tarafından konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda, Türk-Afgan Dostluğunun önemine de vurgu yapıldı.

Törende, NATO Kararlı Destek Misyonu, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'nin üst düzeyli temsilcileri de hazır bulundu. Anma etkinliğinde, Çanakkale Zaferi'nin tarihçesine dair gösterimi yapılan belgesel ile ATGK tarafından hazırlanan sergi katılımcıların beğenisini topladı. Program, ATGK'nın evsahipliğinde düzenlenen resepsiyonla son buldu. - KABİL