Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Ofisi tarafından Vezir Muhammed Ekber Han Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

Darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edilen programın ardından cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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