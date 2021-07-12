Afganistan'da 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Afgan-Türk Maarif Okulları, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Türk misyonları ve paydaş kurumlarca Afganistan'ın başkenti Kabil'de "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı"nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Afgan-Türk Maarif Okulları, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Türk misyonları ve paydaş kurumlarca Afganistan'ın başkenti Kabil'de "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı"nda fidan dikim töreni düzenlendi.

Kabil'in Karga bölgesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, İçişleri Müşaviri İlker Türkbayrak, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Temsilcisi Salih Sağır, Türk ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Erginay, bu sene de 15 Temmuz anma faaliyetleri çerçevesinde Kabil'de bir dizi faaliyet gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu faaliyetlerin ilkini de fidan dikimi ile yaptıklarını ifade eden Erginay, 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç dikildiğini belirtti.

Erginay, sadece büyükelçilik olarak değil tüm bağlı Türk kurumlarınca bu çalışmanın yapıldığını kaydetti.

TMV Afganistan Temsilciliğinden yapılan açıklamada da Afganistan Ziraat Bakanlığı Ağaçlandırma Müdürlüğünce tahsis edilen alana, sene içinde farklı vesilelerle TMV öğrencilerinin de katıldığı organizasyonlarla fidan dikimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat