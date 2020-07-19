Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
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Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
19.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:59

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunca gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanıp örgütün ordu içindeki mensupları tarafından

gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı.

15 Temmuz'un, FETÖ'nün Türkiye devletine yönelik yarattığı büyük tehdidi ortaya koyduğunu ifade eden Turgut, bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük payın, devletini ve demokrasiyi korumak için hayatını ortaya koyan Türk halkına ait olduğunu vurguladı.

Turgut, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadelenin öncelikli gündem

maddelerinden biri olduğunu ve çeşitli ülkelerde FETÖ ile bağlantılı oluşumların kanun dışı işlemlerinin ortaya çıkartıldığını kaydetti.

Bugüne kadar 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen veya tamamen sonlandırıldığını dile getiren Turgut, bunların 20'sinde okulların Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildiğini belirtti.

Turgut, "FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir." dedi.

Belh Vali Yardımcısı Muhammed Başir Tevhidi de 15 Temmuz'da Türk halkının seçilmiş hükümetin yanında yer alarak darbeye karşı olduklarını gösterdiğini bildirdi.

Türkiye'nin her zaman Afgan halkının yanında yer aldığı gibi Afgan halkının da Türk halkının yanında olduğunu aktaran Tevhidi, "Türkiye devleti, Afganistan'a birçok alanda yardım yaptı. Bizim bu yardımları ve iyilikleri unutmamız mümkün değildir, bu nedenle Türk halkı ve devletine teşekkürlerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TMV Afgan-Türk Maarif Okulları Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Şeref Koç, 15 Temmuz şehitler şiirini okudu.

Kaynak: AA

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