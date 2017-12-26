Afganistan'da 15 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü DEAŞ üyesi 15 kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Açin'deki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.



Saldırıda 15 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, bölgede operasyonun sürdüğünü kaydetti.



Hogyani, saldırıda DEAŞ'ın iki silah mühimmat deposunun da imha edildiğini açıkladı.