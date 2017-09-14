Afganistan'da 15 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.



Kunar Emniyet Müdürü Cuma Gul Himmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kunar'ın Sarkanu ve Navahpas bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlediğini söyledi.



Operasyonda DEAŞ'lı 15 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Himmet, 7 DEAŞ'lının da yaralandığını belirtti.



Cuma Gul Himmet ayrıca, operasyonda çıkan çatışmada 4 polisin yaralandığını kaydetti.



Kunar'ın 7 ilçesinde DEAŞ üyelerinin faaliyette olduğunu dile getiren Himmet, Kunar'da DEAŞ tehdidinin giderek arttığına da işaret etti.