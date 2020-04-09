Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'daki hapishanelerde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.

09.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10
Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu, Afganistan'daki hapishanelerde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal, basına yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu 100 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını söyledi.

Söz konusu militanların, Taliban tarafından kendilerine sunulan esir takası listesinde adlarının bulunduğunu ifade eden Faisal, serbest bırakılanların, kimlik tarama sisteminden geçirilerek tekrar savaşmayacakları konusunda taahhütlerinin alındığını belirtti.

Faisal, Afganistan hükümetinin barış sürecinin ilerlemesi için Taliban'la müzakere yolunu açık tuttuğunu kaydetti.

Serbest bırakılanlar arasında, Taliban tarafından istenen 15 kişilik üst düzey yöneticilerin bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

Taliban'dan açıklama

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise serbest bırakılan militanların esir takasının bir parçası olmadığını öne sürdü.

Mücahit, söz konusu militanların Afganistan hükümetine kendileri tarafından sunulan 5 bin kişilik listede adlarının bulunmadığının altını çizdi.

Mücahit, ABD ile varılan anlaşma kapsamında esir takasının gerçekleşmesini beklediklerini, bu nedenle de Kabil'de bulunan Taliban heyetinin geri çekildiğini vurguladı.

Öte yandan, Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Süheyl Şahin, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası için Kabil'de bulunan Taliban heyetinin, Afgan makamlarıyla görüşmesine ara verdiğini duyurmuştu.

Esir takasını gerçekleştirmek için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun Haberler
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazda hizmet durdurun
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Erdoğan, 'Bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu Haberler
Koranayı yenip yaşadıklarını paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı Haberler
İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Simge Sağın Haluk Levent Cüneyt Özdemir Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Polis Nisan İspanya
Şu an buradasınız: Afganistan'da 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 10:41:13. #1.14#
title