Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: "ABD, Taliban'a fazla imtiyaz tanıyarak yanlış yaptı"
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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih: "ABD, Taliban'a fazla imtiyaz tanıyarak yanlış yaptı"

15.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:39
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih:

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, Donald Trump liderliğindeki ABD'nin Taliban'a hak ettiğinden fazla imtiyaz tanıyarak büyük yanlış yaptığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, Donald Trump liderliğindeki ABD'nin Taliban'a hak ettiğinden fazla imtiyaz tanıyarak büyük yanlış yaptığını söyledi.

Salih, yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşmanın yanlış olmadığını ancak ABD'nin Taliban'a hak ettiğinden fazla imtiyaz tanımasının yanlış olduğunu belirtti.

ABD askerlerinin Afganistan'ı terk etmesinin şiddetin artmasına neden olabileceğini ifade eden Salih, Taliban'a şartsız ve garantisiz güvenmenin akıbetinin tehlikeli olacağını kaydetti.

Afganlar arası barış görüşmeleri başlamadan önce ABD heyetinin kendilerinin yanına geldiğini dile getiren Salih, "ABD heyeti bize 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakırsanız şiddet duracak diye yemin etmişti, aksine mahkumların serbest bırakılmasıyla şiddet olayları daha da arttı." dedi.

Salih, Taliban'ın, "Terör örgütü El Kaide ile ilişkisini keseceği" konusunda verdiği sözü yerine getirmediğini, hala El Kaide ile ilişkisinin devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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