Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti
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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını ve hala eski baskıcı düşüncesinin devam ettiğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ın düşüncesinde hiçbir değişiklik olmadığını ve hala eski baskıcı düşüncesinin devam ettiğini söyledi.

Danış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taliban'ın, kontrol ettiği bölgelerde masum insanları katlettiğini, kamu mallarını ve altyapısını tahrip ettiğini, zorla evlendirilmek üzere kadınları ve kızları kaçırdığını, özgürlükleri bastırarak insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediğini belirtti.

Taliban üyelerinin ele geçirdikleri ilçelerde kamu binalarını tahrip ettiğini dile getiren Danış, Taliban'ın asla değişmediğini ve hala aynı düşüncesinin devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Danış, Taliban'ın meşrulaştırılmak için uluslararası konferanslara davet edilmesi, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için Afgan hükümetine baskı uygulanması ve yabancı güçlerin aceleci bir şekilde Afganları yalnız bırakıp çekilmesinin telafisi bulunmayan yanlış olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun, Taliban'ın hiçbir zaman gerçek barıştan yana olmadığını, savaşı ve şiddeti siyasi bir çözümden daha fazla tercih ettiğini anladığını belirten Danış, örgütün son zamanlarda daha çok şiddeti artırarak gerçek amacını ortaya koyduğunu kaydetti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 256 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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