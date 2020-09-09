Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü
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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna, bugün erken saatlerde başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü
09.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:23

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna, bugün erken saatlerde başkent Kabil'de bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saleh, videolu mesaj yayınlayarak konvoyuna saldırı yapıldığını, güvenlik görevlilerinin yaralandığını doğruladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, Amrullah Salih'in konvoyunu hedef alan Kabil patlamasında 10 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını doğruladı. Saleh'in ofisinden yapılan açıklamada 'Hedef Salih'in konvoyuydu, ancak Salih saldırıdan sağ kurtuldu, bazı personel ve korumalar yaralandı' ifadeleri kullanıldı.

OĞLU YANINDAYDISaleh'in Halkla İlişkiler Müdürü Rezwan Murad, Salih'in konvoyunda korumalar da dahil olmak üzere 3 kişinin yaralandığını, ölenlerin ve diğer 13 yaralının çevrede bulunan kişiler olduğunu belirtti. Salih'in oğlu Ebad Saleh, patlama sırasında konvoyda babasıyla birlikte olduğunu belirterek "Sizi temin ederim ki o iyi ve herkes iyi, bizden henüz şehit yok" dedi.

 


Kaynak: DHA

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