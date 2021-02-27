Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Uluslararası toplum, Afgan halkını 40 yıldır barıştan mahrum bıraktı"
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Uluslararası toplum, Afgan halkını 40 yıldır barıştan mahrum bıraktı"

27.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:22
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumun, Afgan halkını 40 yıldır barıştan mahrum bıraktığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumun, Afgan halkını 40 yıldır barıştan mahrum bıraktığını söyledi.

Gani, Güvenlik Güçleri Günü nedeniyle başkent Kabil'de Savunma Bakanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Afganistan halka yönelik devam eden savaşın insanlığa, adalete ve hakikate aykırı olduğunu, İslam ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Afganistan'ın düşmanlarının iktidarı devirerek ülke topraklarını paylaşma peşinde olduğunu ifade eden Gani, buna asla izin vermeyeceklerini, Afgan güvenlik güçlerinin kendi topraklarını savunma kabiliyetine sahip olduğun kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan güvenlik güçlerinin ülke genelinde yürütülen operasyonların yüzde 90'ını kendi başlarına gerçekleştirdiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin daha da donanımlı hale getirmenin devletin öncelikli görevlerinden olduğunu dile getiren Gani, Afgan güvenlik güçlerinin sadece Afganistan'ın bağımsızlığını değil aynı zamanda dünyanın da güvenliğini sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gani, "Uluslararası toplum, 40 yıldır büyük bir tarih, parlak bir medeniyet ve dinamik insanları olan Afganistan'ı en temel hakları olan barıştan mahrum bıraktı ve bu kabul edilir değildir, biz kalıcı ve onurlu barış istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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