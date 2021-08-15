Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmek için görüşmeleri sürerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği duyuruldu.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmek için görüşmeleri sürerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği duyuruldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil merkezli TOLONews kanalının haberine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti. Haberde, yardımcılarının da Gani ile beraber ülkeyi terk ettiği ifade edilirken; Gani'nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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