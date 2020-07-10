Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban barış amacına ancak seçimle ulaşabilir"
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban barış amacına ancak seçimle ulaşabilir"

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın barış amacına ancak seçim yoluyla ulaşabileceğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:
10.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:20

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın barış amacına ancak seçim yoluyla ulaşabileceğini söyledi.

Gani, sanal ortamda düzenlenen "Barış" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin savaşı sonlandırma ve siyasi anlaşmayı sağlama konusunda güçlü bir iradeye sahip olduğunu belirtti.

Taliban'ın diğer terör gruplarıyla ilişkilerini keserek barışa katılması gerektiğini ifade eden Gani, "Taliban, ancak Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne katılarak, seçim yoluyla barış amacına ulaşabilir." dedi.

Gani, ülke olarak son 19 yılda elde ettikleri başarıların da korunduğu bir barış istediklerini kaydetti.

Afganistan'ın tüm ülkelerle dostluk ilişkileri kurmak istediğini dile getiren Gani, Afganistan topraklarının başka ülkelere tehdit için kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Gani, son zamanlarda artan Taliban saldırılarına da değinerek, şiddetin artmasının kaygı verici olduğunun altını çizdi.

Afganistan'da istikrarın sağlanması için bölge ülkelerinin desteğinin önemli olduğunu aktaran Gani, "Şu ana kadar bölge ülkelerinden gerekli desteği görüyoruz. Bundan sonra da devam ettirmelerini istiyoruz. Barış hem Afganistan hem dünya için önem arz ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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