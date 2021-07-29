Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, savaşın çözüm yolu olmadığını belirtti
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, savaşın çözüm yolu olmadığını belirtti

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, savaşın çözüm yolu olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, savaşın çözüm yolu olmadığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, savaşın çözüm yolu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, başkent Kabil'de katıldığı Bayrak Günü nedeniyle düzenlenen törende, Taliban'ın savaşı bırakarak siyasi uzlaşı yolunu seçmesi gerektiğini belirtti.

Afganistan hükümetinin güç kullanma karşısında asla teslim olmayacağını ifade eden Gani, "Eğer Taliban bu ülkenin vatandaşlarını zorla teslim alacağını ve her istediklerini yaptıracağını düşünüyorsa bunu tekrar gözden geçirmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, bazı yabancıların ülkeyi bir savaş alanına çevirmek istediğini ve onların Afganistan'ı yok etme planlarına boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan halkının ve devletinin barış istediğini dile getiren Gani, bu konuda kararlı olduklarını vurguladı.

Savaşın çözüm yolu olmadığını vurgulayan Gani, Afganistan'ın istikrarsızlığının bölgenin istikrarsızlığı anlamına geldiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani, hükümetin mevcut savaş durumunun en kısa zamanda değişmesi için planının uygulamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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