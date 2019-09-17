Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

17.09.2019 13:57

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
Kaynak: Euronews.com

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