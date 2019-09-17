Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.
17.09.2019 13:57
Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi
Kaynak: Euronews.com