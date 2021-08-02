Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, halkına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, halkına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, halkına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, şuan her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, şuan her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Gani, Milli Mecliste yaptığı konuşmada, Taliban'ın barış ve müzakere iradesinin olmadığını belirterek, Afganistan hükümetinin barış için birçok fedakarlık yaptığını ve büyük adımlar attığını kaydetti.

Gani, hükümetin önceliğinin barış olduğunu, Taliban ve destekçilerinin niyetlerinde ise fitne bulunduğunu vurguladı.

Eşi benzeri görülmemiş bir terör saldırısıyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Gani, bu saldırılar karşısında mücadele etmek ve savaş durumunu değiştirmek için hep birlikte çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Gani, şu an birbirini karalama zamanı değil aksine her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirtti.

Herhangi bir yıkıcı gücün önünde boyun eğmeyeceklerini aktaran Gani, "Taliban ya gerçek müzakere masasına oturacak ya da savaş alanında dizlerini kıracağız, biz seçimimizi yaptık. Artık Taliban seçimini yapmalı." dedi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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