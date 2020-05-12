Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den saldırı sonrası operasyon emri Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede yaşanan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Düşmana karşı operasyon başlatıyoruz" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede yaşanan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Düşmana karşı operasyon başlatıyoruz" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkede gerçekleştirilen saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Gani olayları şiddetle kınayarak, "Afganistan savunma ve güvenlik güçlerine savunmadan saldırıya geçme emrini veriyor, düşmana karşı operasyon başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taliban ve terör örgütü DEAŞ'ı suçlayan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban'a ateşkes çağrısında bulunarak, "Taliban, ecnebilerin isteğine göre Afganların kanını dökmekten vazgeçsinler. Taliban ve büyüklerine ateşkesin kabul etmesi yönünde çağrı yapıyoruz. Afganistan savaşı dünya din alimlerine göre kabul edilmez ve fitnedir" şeklinde konuştu.

Öte yandan son haftalarda ABD ile Taliban arasındaki Doha anlaşması kapsamında Afganistan hükümeti ve Taliban militanları yüzlerce mahkumu serbest bırakırken ülkenin birkaç bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA