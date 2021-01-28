Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Almanya Başbakanı Merkel ile "barışı" konusunu görüştü
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Almanya Başbakanı Merkel ile "barışı" konusunu görüştü

28.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:34
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Almanya Başbakanı Merkel ile

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "barış" konusunu görüştü.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile "barış" konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamaya göre, videokonferans yöntemiyle yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Taliban ile barış görüşmeleri de ele alındı.

Merkel, görüşmede, Taliban ile müzakerelerin başlamasıyla şiddet olaylarının artmasının kabul edilir olmadığını belirtti.

Almanya Başbakanı Merkel, Almanya'nın bağımsız, gelişmiş ve demokratik bir Afganistan'ı desteklediğini ifade etti.

Almanya'nın Afganistan'a olan yardımlarının devam edeceği vurgulandı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Gani de Taliban ile yürütülen barış görüşmeleri konusunda Merkel'e bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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