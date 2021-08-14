Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Afgan halkına savaş getirmeyeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Afgan halkına savaş getirmeyeceğim

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Afgan halkına savaş getirmeyeceğim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugününüz ve geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugününüz ve geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut durumda güvenlik ve savunma güçlerinin yeniden seferber edilmesi birinci önceliğimizdir ve bu amaçla gerekli tedbirler alınmaktadır. Bugününüz ve geleceğiniz hakkında endişeli olduğunuzu biliyorum ama Cumhurbaşkanınız olarak sizi temin ederim ki odak noktam daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek. Bunu yapmak için, siyasi liderler ve uluslararası ortaklarla hükümet içinde ve dışında geniş çaplı istişareler başlattım ve sonuçları yakında halkla paylaşacağım" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi
Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor
ABD, İngiltere ve Almanya peş peşe aynı sözlerle çağrı yaptı! Afganistan'dan büyük tahliye başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Alex Teixeira Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Afgan halkına savaş getirmeyeceğim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:21:12. #1.15#

title