Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan'dan geri çekileceğini duyurması beklenirken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım. Afganistan İslam Cumhuriyeti ABD'nin kararına saygı duyuyor ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için ABD'li ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

"Ortaklığımızın bir sonraki aşamasına geçerken, devam eden barış çabalarında ABD/ NATO ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Ghani, Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin halkını ve ülkesini tam anlamıyla savunabilecek güçte olduğunu vurguladı.

Öte yandan Afganistan'da ABD'nin yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunurken, ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına görev alan yaklaşık birkaç yüz ABD özel harekat kuvvetinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceği ise bilinmiyor. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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