Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler...
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler ve uluslararası müttefiklerle istişareleri sürdürüyoruz" dedi.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler ve uluslararası müttefiklerle istişareleri sürdürüyoruz" dedi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı