Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler...

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler ve uluslararası müttefiklerle istişareleri sürdürüyoruz" dedi.