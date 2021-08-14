Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler...
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler...

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, 'Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler ve uluslararası müttefiklerle istişareleri sürdürüyoruz" dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Siyasi liderler ve uluslararası müttefiklerle istişareleri sürdürüyoruz" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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