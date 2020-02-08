Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum: "Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi...

08.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:00

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını söyledi.

Dostum, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetini ziyaret eden Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Dostum, "Türkiye'deki tüm partilere saygım var ama şu bir gerçek ki bugün Türkiye dünyada söz sahibi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü doğru politikalar sayesindedir." dedi.

Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını dile getiren Dostum, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin de Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'daki mevcut güvenlik durumuna ilişkin ise Dostum, ülkedeki güvenliğin gün geçtikçe kötüye gittiğini ve ülkeye barış gelmediği sürece halkın huzur içerisinde yaşayamayacağını belirtti.

"Türkiye Afganistan halkının yanında olmaya devam edecek"

Büyükelçi Ertuğrul da iki ülke arasındaki sevgi bağlarının karşılıklı olduğunu dile getirerek Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Afganistan'ın bir an evvel huzura kavuşmasını arzu ettiklerini belirten Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye'nin ülkede barışın sağlanması için de her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye olarak Afganistan'da sağlık, tarım, altyapı, eğitim ve kalkınma alanlarında yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Amacımız Afganistan'ın bir an önce kendi ayakları üzerinde durabilmesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dostum ile Ertuğrul birbirlerine hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA