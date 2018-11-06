Afganistan-Çin Hava Koridoru Açıldı

Afganistan ile Çin arasındaki ticareti geliştirmek için hava koridoru açıldı.

Afganistan'dan Çin'e, ilk kez yeni hava koridoru sayesinde Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla 20 ton kuruyemiş gönderildi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Çin ile ilk kez açılan hava yolu ticaretinin önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını söyledi.

İmkansızlıklar nedeniyle daha önce Afganistan'da üretilen çoğu ürünün başka ülkeler üzerinden yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Gani, artık söz konusu durumun ortadan kalktığını belirtti.

Gani, hava koridorunun Afganistan için önemine işaret ederek, ülkesinin başka ülkelerle de ticaret hacmini arttırmak istediğinin altını çizdi.

Afganistan, daha önce Türkiye, Kazakistan, Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hava koridoru başlatmıştı.