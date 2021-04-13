Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek
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Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek

Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Afganistan barış sürecine ilişkin toplantı İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Afganistan barış sürecine ilişkin toplantı İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtildi.

Konferansa Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada, "Eşdüzenleyiciler, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan'a destek olunması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın temel amacının, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak Doha'da devam eden Afganlar arası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu vurgulandı.

Konferansa katılım hususunun ve toplantıların gündeminin Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konferans, Afganistan'ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır.

Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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