Afganistan barış görüşmelerine katılan ülkelerden "şiddeti azaltma" çağrısı

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki barış görüşmeleri sırasında katılımcı ülkeler, taraflara saldırılardan kaçınma ve şiddeti azaltma çağrısında bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Afganistan hükümeti ve Taliban arasında başlayan barış görüşmelerinin ilk gününde katılımcı ülkeler Rusya, Çin, Pakistan ve ABD'den ortak açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okunan ortak açıklamada, "Afganistan'daki tüm çatışan tarafları ülkedeki şiddet seviyesini düşürmeye, Taliban'ı ise daha fazla can kaybını önlemek ve müzakereler yoluyla siyasi bir çözüme ulaşmak için koşulların oluşması adına 'bahar taarruzundan' vazgeçmeye çağırıyoruz. Afganistan müzakerelerinin katılımcılarını, gelecekte barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın oluşturulması dahil olmak üzere ihtilafın çözümü, ayrıca kapsayıcı bir hükümete ve nihai ve kapsamlı bir ateşkes usullerine yol açacak siyasi 'yol haritasının' içeriği ile ilgili temel konulardaki tartışmaları derhal başlatmaya çağırıyoruz. Bu kritik noktada dört ülke, tarafları anlaşmaya varmaya ve Afganistan'da kırk yıldan fazla süren savaşı sona erdirecek barış anlaşmalarını yerine getirmeye çağırıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, Rusya, Çin, Pakistan ve ABD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye ve Katar'dan da barış görüşmelerine temsilcilerin katıldığı belirtilirken, Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki görüşmelerin yarın da devam edeceği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı