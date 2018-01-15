Afganistan Barış Görüşmeleri

Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalifler arasındaki barış görüşmeleri İstanbul'da başladı.

Afganistan Yüksek Barış Şurası Sözcüsü Eminullah Muzafferi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan hükümeti ile bazı silahlı muhalif gruplar arasında 3 gün sürecek 4'lü barış görüşmelerinin İstanbul'da başladığını söyledi.

Muzafferi, görüşmelere, Taliban'dan ayrılan ve liderliğini Molla Muhammed Resul Ahund'un yaptığı grubu temsilen Molla Abdurrauf ve Molla Abdulhalim, Gülbettin Hikmetyar liderliğindeki Hizbi İslami'den Devacan Ahmedzai ve Humayun Cerir, Muhammed Kerim Halili'nin başkanlığını yürüttüğü Afganistan Yüksek Barış Şurası'ndan Dr. Abbas Basir ile Taliban'dan ayrılan diğer grubu temsilen Molla Rahmetullah Verdek'in katıldığını aktardı.

İstanbul'daki toplantıların resmi ve daha kapsamlı görüşmelerin önünü açmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Muzafferi, "Taliban'dan 2 grup ile barış yanlıları bu toplantıda yer aldı. Afganistan Yüksek Barış Şurası çabalarını sürdürecektir. Umarız olumlu sonuç ve barış kararları biran önce alınır." dedi.

Öte yandan Molla Hibbetullah'ın başında olduğu Taliban'ın sözcüsü Zebihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taliban temsilcilerinin Türkiye'deki görüşmelere katıldıkları doğru değildir. Biz hiçbir temsilciyi oraya göndermedik. Bu toplantıya katılanlar, Taliban'ın temsilcisi olamaz." ifadelerini kullandı.