Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü

Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti

20.09.2019 08:15
Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti.


Afgan yetkililerden yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki dağlık Vezir Tangi bölgesinde çam fıstığı topladıktan sonra dinlenen çiftçi ve tarım işçilerinin isabet aldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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