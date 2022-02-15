Afganistan'a yardım bayrağını 40 yıl sonra babasından devraldı

TÜRK Kızılay'da 20 yıl çalışan ve Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinde 1982'de Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan Mustafa Karakaya (62), Afganistan'a yardım bayrağını 40 yıl sonra oğlu Adem Karakaya'ya (45) devretti. Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Uzmanı Adem Karakaya, yaklaşık 3 aydır Kabil'de Türkiye'nin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da başlayan ve 9 yıldan fazla süren Afganistan işgali, 1 milyondan fazla sivilin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 3 milyon kişinin yaralanmasına neden oldu. İşgal ile birlikte Türkiye, Afganistanlı göçmenlere kapılarını açtı. Göçmenler, uçaklarla Pakistan üzerinden Türkiye'ye getirildi. Türk Kızılay'da çalışan Mustafa Karakaya, o dönem Esenboğa Havalimanı'na getirilen göçmenlere yardım elini uzatan ekipte yar aldı. Göçmenlerin gıda, barınma ve çadır ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan Karakaya, 20 yılın ardından emekli oldu. Babası gibi Türk Kızılay'da çalışan Adem Karakaya, 40 yıl sonra Afganistan'a yardım bayrağını ondan devraldı. Türk Kızılay Uluslararası Operasyonlar Uzmanı Adem Karakaya, yaklaşık 3 aydır Kabil'de Türkiye'nin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Karakaya, Türkiye'den gönderilen gıda, sağlık, giyim, hijyen gibi malzemelerin dağıtılmasında görev alıyor.

Mustafa Karakaya ise 20 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu anlatarak, "Oğlum küçükken benimle işe gelirdi. Sonra o da çalışmaya başladı. 1982 yılında Türkiye olarak Afganistanlı göçmenlere kucak açtık. O dönem o yardım ekibindeydim. Savaştan kaçmışlardı, perişanlardı. Türkiye'ye geldiklerinde Esenboğa Havalimanı'nda toprağı öptüler. Biz onların Kızılay olarak ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Emekli oldum. Şimdi oğlum 3 aydır Afganistan'da görevde, bayrağı ona devrettik. Afganistan'da vatandaşlara, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor, Kızılay'ın gönderdiği yardımları onlara ulaştırıyor. Benden aldığı bayrağı orada devam ettirmeye çalışıyor; çok gururluyum, çok mutluyum" dedi.

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