Afganistan'a gönderilecek ikinci "İyilik Treni" yarın yola çıkacak

ANKARA (AA) - Türkiye tarafından Afganistan'a gönderilecek yardım malzemelerini taşıyacak ikinci "İyilik Treni", yarın törenle Ankara'dan uğurlanacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ( Afad ) yapılan açıklamada, tarihin her döneminde ve her koşulda mazlumlara yardım elini uzatan Türkiye'nin, Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen ay Afganistan'a yönelik yardım çalışmalarının ilk adımının atıldığı anımsatılan açıklamada, AFAD koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton malzeme taşıyan insani yardım treninin 7 Şubat'ta Afganistan'a ulaştığı hatırlatıldı.

Yardım malzemelerinin, Afganistan'da 34 ilde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren on binlerce insanın ihtiyacını karşılayacağı kaydedilen açıklamada, AFAD koordinasyonunda 16 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 45 konteynerden oluşan ikinci "İyilik Treni"nin ise yarın saat 10.00'da Tarihi Ankara Garı 1'inci perondan törenle uğurlanacağı bildirildi.

Açıklamada "İyilik Treni"nin ikinci seferinde 920 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen ürünlerini Afganistan halkına ulaştıracağı ifade edildi.