ANKARA (DHA) - Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda, yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 994 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerinin taşındığı 3'üncü insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

Afad koordinasyonunda temin edilen gıda, giyim, hijyen malzemelerinden oluşan 62 konteynerlik 3'üncü 'İyilik Treni'nin Afganistan seferi öncesi tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afad Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

'İyilik Treni' konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Afganistan'a hareket etti.