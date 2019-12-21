Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı
Haberler » Dünya » Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı - Haberler

Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı

Afganistan hükümeti, son altı ayda ülkenin doğusunda yaklaşık 700 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesini ve ailelerini yakaladığını ve çembere aldığını açıkladı. Afgan hükümetinin bahsettiği hapisteki kişilerin IŞİD üyesi olup olmadığı konusunda bağımsız kaynakların bir teyidi bulunmuyor.

21.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:49
Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı

hükümeti, son altı ayda ülkenin doğusunda yaklaşık 700 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesini ve ailelerini yakaladığını ve çembere aldığını açıkladı.


Afgan istihbarat servisi, çoğu yabancı ülke vatandaşı olan en az 75 ve 159 çocuğun gözaltında olduğunu bildirdi. Ancak Afgan hükümetinin bahsettiği hapisteki kişilerin IŞİD üyesi olup olmadığı konusunda bağımsız kaynakların bir teyidi bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler