Afgan uyruklu vatandaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Afgan uyruklu vatandaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrasında Afganistan uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

21.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:48
Afgan uyruklu vatandaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

'nin ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrasında uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Olay, geçtiğimiz hafta Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çiftlikte kaçak olarak çalıştıkları iddia edilen Afganistan uyruklu K.E. ve M.D., Afganistan uyruklu 14 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuk durumu Afganistan'dan birlikte geldiği E.A. ve H.N.'ye anlattı. Çocuğun durumu anlatması sonrasında E.A. ve H.N. ile M.D. arasında arbede çıktı.


Şahısların kaçak olarak çalıştıkları çiftlikte çıkan kavgada M.D., çıkarttığı bıçakla E.A. ve H.N.'yi yaraladı. Yaralanan şahıslar da M.D.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.D. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından E.A., H.N. ve K.E. isimli Afganistan uyruklu 3 şahsı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan K.E. 'çocuğa nitelikli cinsel istismarı' suçundan, E.A. ve H.N. ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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