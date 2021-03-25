Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afgan uyruklu R.N.'nin uyuşturucu madde pazarladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan R.N.'nin evinde yapılan aramada 16 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 570 lira para bulundu.

R.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Guy Ritchie Hande Erçel Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mert Günok Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afgan uyruklu uyuşturucu taciri tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 12:36:42. #1.16#
title