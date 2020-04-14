Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası
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Zonguldak, Polis, Anne, Güncel

Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası

Zonguldak'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden Afgan uyruklu anne ve küçük kızına polis işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

14.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:45
Afgan uyruklu kıza sokağa çıkma cezası

Zonguldak'ta korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden Afgan uyruklu anne ve küçük kızına polis işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay, Merkez Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralına uymayan Afgan uyruklu anne ve kızına polis müdahale ederek önce uyardı ardından işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneden geldiklerini iddia eden Afgan uyruklu anne ve kız üzerilerinde kimliklerinin olmadığı tespit edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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