Afgan Uyruklu Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü

SİVAS'ta Afgan uyruklu Halime Sadat (38) evinde tartıştığı eşi Faysal Ebrahimi (21) tarafından 4 çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 20.00 sıralarında Altuntabak Mahallesi 16'ncı sokakta yaşandı. 4 çocuk annesi Afgan uyruklu Halime Sadat ile eşi Faysal Ebrahimi iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada Ebrahimi iddiaya göre bıçakla eşi Sadat'ı karnından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evdeki bağrışma seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Sadat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sırasında çiftin 4 çocuğun da evde olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadat'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Faysal Ebrahimi İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında evde bulunan Ebrahimi'nin arkadaşı Mokim Amiri de şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sivas