Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Erkek Lisesi ilk mezunlarını verdi - KABİL Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Erkek Lisesi, FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Erkek Lisesi, FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

Okulda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Mehmet Kiraz, Afganistan Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Necibullah Kamran, Kabil İl Milli Eğitim Müdürü Ahmad Zamir Guvara, TMV Afganistan yetkilileri, Kabil Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, öğrenci ve velileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Afgan-Türk Maarif Okulları Uluslararası Erkek Lisesi Müdürü Taner Aydın, son bir yılda fiziki alanda ve eğitim alanında yapılan yeniliklere ve yatırımlara değinerek, Afgan-Türk Okullarında eğitim alanında elde edilen çeşitli kazanımları örneklerle anlattı.

TMV Başkanı Birol Akgün de gönderdiği görüntülü mesajında pandemi sürecinin getirdiği zorluklara rağmen TMV'nin öğrencilerle olan bağını hiçbir zaman koparmadığını, eğitimin kullanılan modern yöntemlerle kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Törene canlı bağlantı yoluyla katılan TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı da eğitimin insan hayatındaki önemine değinerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin herkesin hayatını etkilediğini ancak TMV'nin uzaktan eğitim yöntemiyle gençlerin eğitimine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Kiraz, Kabil Milli Eğitim Müdürü Guvara, TMV Ülke Temsilciliği adına Ömer Hayran birer konuşma yaparak gençlere ve ailelerine hitap etti.

Mezun olan öğrenciler bayrağı son sınıf öğrencilerine devrederken, dönem birincisi Abdul Velid Mahmoodi kütüğe ismini çakarak kendisinin bu başarısında emeği geçenlere teşekkür etti.

Törenin sonunda mezun olan öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA