Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı
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Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını bildirdi.

Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını bildirdi.

Afganistan basınına konuşan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet kurulması için Afgan siyasi liderleri ile Taliban arasındaki resmi görüşmelerin Taliban liderlerinin Kabil'e varmasıyla başlayacağını belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğine dair işaretler olduğunu ifade ederek, Taliban heyetleri ile son günlerde yapılan görüşmelerin resmi ziyaret kapsamında olmadığını kaydetti.

Yakın zamanda Afganistan'da "kapsayıcı İslamcı hükümet" kuracaklarını duyuran Taliban, oluşturduğu heyetlerle önde gelen Afgan siyasileri ziyaret etmişti.

Taliban heyetleri, son günlerde eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile bir araya gelmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı - Haberler
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