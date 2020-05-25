Afgan sığınmacılar gönüllü olarak maske üretiyor
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Afgan sığınmacılar gönüllü olarak maske üretiyor

Kayseri'de yaşayan Afgan sığınmacılar; Covid-19 ile mücadelede gönüllü olarak maske üretiyor.

Afgan sığınmacılar gönüllü olarak maske üretiyor
25.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:12

Kayseri'de yaşayan Afgan sığınmacılar; Covid-19 ile mücadelede gönüllü olarak maske üretiyor.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA) olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) desteğiyle gönüllü sığınmacılardan oluşan 7 kişilik bir ekip ile maske üretimine başladıklarını söyleyen Dernek Kurucu üyesi Dr. Zakira Hikmet" Maalesef 2020'de korona virüs ortaya çıktı. Bu covid-19 nedeni ile sadece bir ülke değil dünya çapında tüm insanlar etkilendi. Biz de gönülden küçük bir katkımız olsun diye maske yapma projesini başlattık. Geçen hafta Cuma günü gönüllerimiz geldi ve maske üretimine başladı. Türkiye zamanında mültecilere kapısını açtı. Zorlu günlerinde onlara ülkesinde yer verdi. Bu yüzden mültecilerin elinden sadece maske üretimi geliyordu. Bizler de gönüllüler olarak, tüm gönüllülerin emeği ile bu proje gerçekleşiyor ve herhangi bir ücret talep etmeden ihtiyaç sahiplerine, sağlık kuruluşlarına dağıtacağız. Hedefimiz günde bin tane maske üretimi ve 30 gün boyunca 30 bin maske üretmek. Günde 10 kişi 8 kişi gelip maske üretimine destek veriyor. Gönüllülerimiz maskelerini, bonelerini takarak sosyal mesafeye de dikkat ederek çalışmalarına devam ediyorlar. Bu üretilen maskeler Kayseri Devlet Hastanesine götürülüyor ve orada steril edildikten sonra sağlık kuruluşlarına, ihtiyaç sahiplerine, yerel halk ve mültecilere ücretsiz hediye olarak dağıtılacaktır" dedi.

Sabun üretimine de başlayacaklarını aktaran Hikmet; "Pandemi sürecinde el hijyeni oldukça çok önemli. Bu yüzden biz sadece maske değil sabun üretimini de başlayacağız. Bu sabun üretimi sadece deneme amaçlı olacak. Eğer ki iyi çıkarsa daha sonra ücretsiz bir şekilde hediye edeceğiz. Bizim derneğimiz kuruluşundan bu yana hep gönüllülük üzerine kurulmuş ve gönüllüler ile devam ediyor. Pandemi sürecinden öncede 24 gönüllümüz vardı ve bu gönüllüler ARSA derneğine gelip farklı etkinlikler yapıyorlardı. Dil kursları olsun, çocukların okullarda daha iyi uyum sağlaması olsun, Matematik, Türkçe eğitimleri veriliyordu. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bizim maddi bir şekilde yardımımız olmuyor insanlara ama bir köprü şeklinde görev yapıyoruz. Gelen kişiler bizim şu ihtiyacımız var şu sorunlarımız var diye geliyorlar bizde onları gerekli kurum ve kuruluşlara yönlendiriyoruz. Ayrıca diğer kurumlara tercüman desteği de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü İşçi Ali Kerimi ise; "Biz burada Türk Devletine borcumuzu ödüyoruz. Bize sahip çıktılar bizde gönüllü olarak burada çalışıyoruz. Burada günlük bin tane maske çıkıyor. Biz Afganlar genellikle terzi olur bizde elimizden geleni yapıyoruz burada. Herkes rahat rahat maske dikiyor burada" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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