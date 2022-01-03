Afgan sanatçı Zadran eserlerini sergileyeceği günü bekliyor

Afganistan'ın Host vilayetinde yerel sanatçı İsmail Zadran, son 20 yılda yaklaşık 1200 farklı sanatsal öğe ve resim yaptı. Host'ta bir galeri kurmanın hayalini kurarken, Taliban yönetiminin ardından galeriyi açma planları iptal olan Zadran, siyasi durumun düzeleceği ve yeniden eserlerini sergileyebileceği umuduyla üretiminin bir kısmını evinde saklıyor.