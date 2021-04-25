Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında yardım dağıtımı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da sığınmacı olarak yaşayan Afganistan uyruklu şahıslar arasında yardım dağıtımı yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 16.45 sıralarında Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde bulunan kampta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu iki grup arasında yardım olarak dağıtılan et yüzünden çıkan kavgada şahıslar birbirine girdi. Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada kalbinden bıçaklanan Mohammed Hasan (29) hayatını kaybetti. Kavgada Emanullah S., Farhad Y., Mirza Hüseyin S., Gülçehre S. ve Zakir A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası çok sayıda polis ekibi kavga mahalline sevk edildi. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 12 Afgan uyruklu şüpheli gözaltına alınırken tahkikat devam ediyor.

(Emin Ferhat Sevilir/İHA)

Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Afgan şahıslar arasında kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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