Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
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Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi

Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan ayrılmak için Meksika'dan yardım talep eden Afgan robotik ekibinin 5 kadın üyesi, başkent Mexico City'e getirildi.

Afganistan'dan ayrılmak için Meksika'dan yardım talep eden Afgan robotik ekibinin 5 kadın üyesi, başkent Mexico City'e getirildi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganlar ülkeyi terk ediyor. Tamamı kızlardan oluşan Afgan robotik ekibinin 5 üyesi, ülkelerinden ayrılabilmek için Meksika'dan yardım istedi. Gelen talep üzerine Meksika hükümeti, "AfghanDreamersTeam" (Afgan Hayalperestler) adıyla bilinen Afgan robotik ekibinin üyelerini Meksika'ya kabul etti. Gece saatlerinde başkent Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'na gelen ekip, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin "sığınma lehine uzun bir geleneği" olduğunu dile getirerek Afganistanlı kadınların Meksika halkı tarafından büyük bir sevgiyle karşılanacağını ifade etti.

En genç üyesi 14 yaşında olan ekip, robot çalışmaları ile uluslararası ödüller kazanarak dünya gündeminde kendilerine yer bulmuştu. Ekip, Covid-19 hastaları için açık kaynaklı ve düşük maliyetli ventilatör cihazı üreterek adlarından bahsettirirken, ekibinin diğer üyeleri ise geçtiğimiz günlerde Katar'a gitmişti.

AFGAN GRUBUN TAHLİYE SÜRECİ GİZLİ TUTULDU

Meksika'ya güvenli bir şekilde gelen Afgan ekibin tahliyesinin "bir grup gönüllünün kapsamlı uluslararası çabası ve koordinasyonu" sayesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik gerekçesiyle sürecin detayları açıklanmadı.

MEKSİKA'DAN AFGANLARA YARDIM SÖZÜ

Meksika hükümeti, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarına yardım sözü vermişti. Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki Meksika Büyükelçisi Guillermo Puente Ordorica'nın yardımıyla Afgan vatandaşlarının özellikle de talep eden kadın ve kız çocuklarının ilk mülteci başvurularının işleme alınmaya başladığını" belirtmişti.

-iha-

Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi
Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika'ya getirildi - Haberler
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