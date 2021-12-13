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Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Afganistan'dan gelerek Sinop'a yerleşen 37 yaşındaki Habib Ramazani, yaklaşık 4 bin metrekare alana kurduğu tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapıyor.

SİNOP (İHA) - Afganistan'dan gelerek Sinop'a yerleşen 37 yaşındaki Habib Ramazani, yaklaşık 4 bin metrekare alana kurduğu tavuk çiftliğinde yumurta üretimi yapıyor.

5 yıldır Sinop'ta olan ve 1 senedir bu işi yaptığını belirten Ramazani, 1950 tane tavuğunun olduğunu belirterek, "Burada sadece tavuk işleri ile ilgileniyorum. Yaklaşık 4 bin metre kare alanda bu işi yapıyorum. Burada bin 950 tane tavuk bulunuyor. Bin 100 tanesi erişkin ve yumurtluyor. Tavukların sağlığı için veterinerin yanına gidiyoruz. Günlük 800-840 tane yumurta satıyoruz. 40 tane de horozumuz vardı ama tavukları rahatsız ettiği için sattık. Şimdi yaklaşık 10 tane var. Türkiye'de olmaktan memnunuz. Son günlerde tavuk yemlerine gelen zamlardan etkilenmedik çünkü biz de yumurtalara zam yaptık. 5 yıldır buradayız ve 1 yıldır bu işi yapıyoruz. Afganistan'da sorunlar vardı, o yüzden Türkiye'ye geldik. Olduğumuz yer kiralık ama tavuklar bizim. Bizimle birlikte çalışan bir de kardeşim var" dedi. - SİNOP

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

Afgan Ramazani Sinop'ta yumurta üretimi yapıyor

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