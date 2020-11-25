Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
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Afgan öğrenciden rektöre vefa etti

25.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:17

- Afgan öğrenciden rektöre vefa Sivas'ta Afganistanlı bir öğrenci Öğretmenler Günü'nde hocalarına teşekkür etmek için annesinin ameliyatlı elleriyle dokuduğu halıyı Rektör Yıldız'a hediye etti Sivas'ta Afganistanlı bir öğrenci Öğretmenler Günü'nde hocalarına teşekkür etmek için annesinin...

- Afgan öğrenciden rektöre vefa

Sivas'ta Afganistanlı bir öğrenci Öğretmenler Günü'nde hocalarına teşekkür etmek için annesinin ameliyatlı elleriyle dokuduğu halıyı Rektör Yıldız'a hediye etti

SİVAS - Sivas'ta Afganistanlı bir öğrenci Öğretmenler Günü'nde hocalarına teşekkür etmek için annesinin ameliyatlı elleriyle dokuduğu halıyı Rektör Yıldız'a hediye etti.

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Lisans eğitimini tamamlamak için Sivas Cumhuriyet Üniversite'sine gelen Afganistanlı öğrenci Masuma Balkhi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Rektör Alim Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Balkhi, annesinin ellerinden ameliyatlı olmasına rağmen dokuduğu halıyı Öğretmenler Günü münasebetiyle Rektör Yıldız'a hediye etti. Rektör Alim Yıldız, ziyaretten ve anlamlı hediyeden dolayı memnuniyetini belirtti. Hazırlık okumadığı dönemlerde oldukça zorlandığını ifade eden Afgan öğrenci Masuma Balkhi, bu süreçte bölüm hocalarının ve arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduklarını, kendisinin de borçlu olduğunu hissettiğini söyledi.

Hocasının ilaç almasından etkilendi

Balkhi, hocasın hasta olduğu dönemde ilaçlarını almasından etkilendiğini dile getirerek, "Borcumu nasıl öderim diye düşünüyordum. İşte böyle bir zamanda çok hastaydım. Durakta ring beklerken oturamadım, bir hoca geldi. Dedi ki 'Gel seni gittiğin yere ben bırakayım'. 'Yok, teşekkür ederim' dedim. Hoca olduğunu da bilmiyordum. Sonra bir daha geldi, karısını da yanına almış. Dedi ki 'Kızım gel ben seni götüreyim, korkma. Ben hocayım, hanımım da hoca' dedi. Beni yurda kadar götürdü. 'Hastaneden geliyorum' dedim. 'İlaçlarını aldın mı?' dedi. 'Almadım' dedim. İlaçlarımı aldı. Ondan daha da etkilendim. Hocanın bu davranışı karşısında bu hakkı nasıl ödeyeceğimi düşündüm. Annem ellerinden dolayı halıyı zaman zaman dokuyabildi. Özel iplerden aldı. Çünkü yazı yazılması için özel dokuma ipler olması lazım. Onlardan aldı. Elleri filan yaralandı. Sonra 1 yılda bitirdi, bana Afganistan'dan bir abimiz getirdi. Tüm Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hocalarının adına benden bir hediye olsun. İyi ki varsınız. Hocalarım bana yardımcı oldular. Bana cesaret verdiler, ben yapamam diyordum. Yorulduğumda beni ayağa kaldırdılar. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti
Afgan öğrenciden rektöre vefa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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