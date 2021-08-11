Afgan mültecilerin güvenlik duvarına merdiven dayayarak sınırı aştığı iddiası
Dün sosyal medyaya düşen ve çok sayıda Afgan mültecinin sınırımızda inşa edilen duvarı merdiven dayayarak aştığı iddia edilen görüntülerin 2018'de ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilere ait olduğu ve Hatay'ın Altıonözü ilçesinde kaydedildiği ortaya çıktı.
Son dönemde Afganistan'dan kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye girmeye çalışan Afgan mültecilere ait çok sayıda görüntü servis edilirken, sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği de yaşanıyor.
GÖRÜNTÜLER 3 YIL ÖNCEYE AİT ÇIKTI
Dün sosyal medyaya düşen ve sınırımızda çekildiği iddia edilen videoda, Taliban zulmünden kaçan çok sayıda Afgan mültecinin duvarı merdiven dayayarak aştıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları iddia edilmişti. Ancak servis edilen görüntülerin 2018'e ait olduğu ortaya çıktı.
SURİYELİLERE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Görüntülerin Hatay'ın Altınözü ilçesindeki sınır hattında kaydedildiği, Esad rejiminin ve Rusya uçaklarının bombaladığı İdlib'den kaçan Suriyelilere ait olduğu öğrenildi.