Afgan mültecilerden Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine destek Trabzon'daki Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Afgan sığınmacılardan oluşan gönüllülerin katılımıyla tıbbi maske üretim yeri haline getirildi.

Trabzon'daki Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Afgan sığınmacılardan oluşan gönüllülerin katılımıyla tıbbi maske üretim yeri haline getirildi. Üretilen maskeler Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği'nde salgın nedeniyle kurslara ara verilmesi üzerine dernek atölyesindeki 10 dikiş makinesi, tıbbi maske üretimi için kullanılmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirlerine uyarak maske üretimi yaptıklarını anlatan Afganistan'lı sığınmacı Ghulam Haydar Karimi, "Bu virüsten dolayı herkes bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorüz. Özellikle sağlık çalışanlarımız bizim için canla baş ile çalıştıklarının farkındayız. Biz de Afganistan'lı sığınmacılar olarak kendi rızamız ile gönüllü olarak derneğimize Türk halkının yanında olmak için gönüllü olarak maske üretimi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu imkanı sağlayan derneğimize de çok teşekkür ederiz. Bize kuca açan Türk halkına minnetarız" diye konuştu.

Dernek Başkanı Muhammet Gül ise yaptığı açıklamada "Atölyemizde sosyal mesafeye uygun olarak gereken hijen kurallarına dikket edip Trabzon'da bulunan mesleği terzi olan sığınmacı kardeşlerimiz gönüllü olarak maske üretimi yapıyor" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA