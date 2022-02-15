Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden ihtiyaç sahiplerine yardım

KAYSERİ (AA) - Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ARSA), Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı (IBC) desteğiyle Kayseri'de 500 aileye gıda kolisi, 300 çocuğa mont ve bot desteği sağladı.

ARSA Başkanı Zakira Hekmat, yazılı açıklamasında, dernek olarak 12 yıldır insani yardım görevini yerine getirmekten onur duyduklarını ifade etti.

2020 yılında 24 bin 595, 2021'de de 19 bin 46 kişiye hizmet verdiklerini belirten Hekmat, derneklerine başvuran ihtiyaç sahiplere yardım etmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Kışın soğuk gecelerinde ısınmak için yakacak odun ve kömür ile sobası olmayan, mont ve ayakkabısı bulunmayan, yiyecek ihtiyacı olan birçok ihtiyaç sahibi bulunduğuna dikkati çeken Hekmat, şunları kaydetti:

"Bu yılda da ülke çapında ve uluslararası insani yardım kuruluşları ile binlerce kişinin kalbine dokunan, hayata tutunmalarına destek olan IBC desteği ile Kayseri'de yaşayan 500 aileye gıda kolisi ve 300 okul çağındaki çocuğumuza da kışlık mont ve bot hediye etmekteyiz. Elimizden geldiğince birbirimize ve insanlığa faydamız dokunsun diye çabalıyoruz, Destek veren IBC'ye gönülden müteşekkiriz."