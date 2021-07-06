Afgan komutan, Amerikalıların Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk ettiğini bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afgan komutan, Amerikalıların Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk ettiğini bildirdi

Afgan komutan, Amerikalıların Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk ettiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ülkenin en büyük hava üssü Bagram'ın yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü sessizce terk ettiğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ülkenin en büyük hava üssü Bagram'ın yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü sessizce terk ettiğini söyledi.

Kohistani, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, ABD birliklerinin 2 Temmuz Cuma günü yerel saatle 03.00'da Bagram'dan kendisine haber vermeden sessiz bir şekilde ayrıldığını belirtti.

ABD birliklerinin üssü boşalttığının saatler sonra anlaşıldığını dilen getiren Kohistani, "Amerikalıların üsten ayrıldığına ilişkin bazı söylentiler duyduk ve nihayet sabah 07.00 civarında Bagram'dan ayrıldıklarını doğruladık." ifadelerini kullandı.

Kohistani, ABD askerlerinden geriye on binlerce paket hazır gıda ve içecek kaldığını belirtti. Bununla birlikte üste anahtarsız yüzlerce sivil ve zırhlı aracın kaldığını kaydetti.

-"Ülkemizi bir kez daha kendi ellerimizle inşa etmeliyiz"

Kohistani, NATO ve ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık varlığını takdir ettiğini ancak Afganların adım atma zamanının geldiğini söyledi.

Afgan komutan, "Sorunumuzu çözmeliyiz. Ülkemizi güvence altına almalıyız ve ülkemizi bir kez daha kendi ellerimizle inşa etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kohistani, Afgan ordusunun Taliban'a karşı üssü elinde tutabilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

Afgan ordusunun stratejik bölgelere odaklandığını belirten Kohistani, Taliban tarafından kontrolü ele geçirilen bölgeleri geri alacaklarını söyledi.

ABD askerlerinin sessiz ayrılışına üsteki Afgan askerleri de tepki gösterdi.

Sadece isminin kullanılmasını isteyen üste görevli asker Naematullah, ABD'nin bu ayrılışla "20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiğini" savundu.

ABD yönetimi, 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

ABD birlikleri, yaklaşık 20 yıldır birçok askeri operasyon için harekat noktası olarak kullanılan Bagram Hava Üssü'nden 2 Temmuz'da ayrılmıştı.

ABD birliklerinin üsten ayrılmasından 2 gün sonra, Taliban üssün yakınlarındaki bir karakola saldırı düzenlemişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre, son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 60 ilçeyi ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 143 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 140'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırıları başlatmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 185 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 185 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 milyonu aştı
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Zeki Müren Şevval Sam Sertab Erener
Spor Diego Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afgan komutan, Amerikalıların Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk ettiğini bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:11:24. #1.14#

title